Milano: Fratelli d'Italia, in via Tertulliano cascine abbandonate, è questa la rigenerazione urbana della giunta?

- Fratelli d'Italia ha svolto un sopralluogo nei dintorni di via Tertulliano, in particolare – spiega in una nota il segretario del Circolo Nord Est Milano Alessandro Rizzo – per "verificare lo stato in cui versano Cascina Boffalora e l'adiacente Roggia Gerenza. L'edificio, di proprietà privata, è pericolante e in totale stato di abbandono, invaso da erbe infestanti e ricoperto di rifiuti, come lo è anche la roggia, oramai prosciugata, ma che in occasione di forti piogge si riempie di acqua con i rifiuti che vi galleggiano sopra". "I cittadini, che una decina di anni fa avevano sperato fosse avviata una riqualificazione, poi mai avvenuta – conclude Rizzo – oggi auspicano almeno si proceda con la pulizia e messa in sicurezza di tutta l'area abbandonata con cui sono loro malgrado costretti a convivere". "Fa specie constatare – aggiunge Otello Ruggeri, presidente del Circolo Nord Est Milano di Fratelli d'Italia - come un'amministrazione che si è voluta attribuire poteri tali da arrivare fino all'esproprio, nei casi in cui la proprietà lasci in stato di degrado un edificio in disuso, non faccia nulla per sanare una situazione del genere, magari valorizzando e rendendo accessibile al pubblico un'area che potrebbe essere un valore aggiunto per gli abitanti del quartiere". "Se questo è uno degli esempi della tanto decantata rigenerazione urbana della giunta Sala - aggiunge il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato - i milanesi sono proprio nei guai. Questi sono i risultati di una conduzione politicizzata dell'amministrazione cittadina che mira alla distruzione dell'avversario, più che alla costruzione di Milano". "Un atteggiamento facilmente verificabile in comportamenti come quello dell'assessore Maran – conclude Osnato - che bloccando la delibera 95, per continuare la sua guerra ideologica contro Regione Lombardia, ha bloccato anche la possibilità di recuperare 180 immobili abbandonati in stato di degrado". (com)