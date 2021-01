Casa: Palumbo-Trombetti (Pd), su buono affitto giunta capitolina immobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo 9mila domande di buono affitto sono state regolarmente liquidate finora dal Comune di Roma su un totale di 50mila istanze presentate. Ecco il bilancio di mesi di lavoro della Giunta Raggi. In piena emergenza Covid, anziché accelerare le pratiche lavorando ventre a terra per soddisfare le richieste dei romani colpiti dalla crisi assicurandogli una boccata di ossigeno, l'Amministrazione 5 stelle si perde in chiacchiere e in ritardi mostruosi, adducendo continue giustificazione e dimostrando di essere anni luce lontana dalle esigenze di questa città". Lo dichiarano in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e il responsabile Pd per le Politiche della casa Yuri Trombetti. (segue) (Com)