Casa: Palumbo-Trombetti (Pd), su buono affitto giunta capitolina immobile (2)

- "Questa mattina nel corso della commissione Trasparenza convocata per verificare lo stato dell'arte dell'erogazione dei buoni casa e buoni affitto da parte del Campidoglio – prosegue la nota - abbiamo dovuto amaramente constatare che il Comune di Roma è in terribile ritardo sia sull'istruttoria delle pratiche sia sull'erogazione dei fondi. Confusione anche sulle modalità di liquidazione e sui tempi di uscita delle graduatorie. I dati sono lampanti: finora sono state pagate poco più di 9mila domande di buono affitto, strumento in parte finanziato con fondi regionali. Oltre il 70 per cento delle pratiche istruite sono state dichiarate inammissibili per mancanza di documentazione. Un dato allarmante, visto che in piena emergenza Covid e con la difficoltà ad interfacciarsi con gli uffici, era assolutamente possibile perdere qualche pezzo. I cittadini richiedenti dovranno aspettare per capire cosa hanno sbagliato, perché la graduatoria non è stata ancora presentata. Insomma, un disastro su tutta la linea firmato Giunta Raggi", continuano Palumbo e Trombetti. (segue) (Com)