Casa: Palumbo-Trombetti (Pd), su buono affitto giunta capitolina immobile (3)

- "A poco valgono le timide giustificazioni portate questa mattina dall'Assessore Vivarelli, che ha parlato di un carico di lavoro straordinario. Ci mancherebbe, siamo in pandemia. Ma il Covid non può certo continuare ad essere una scusa buona per tutto. I cittadini non possono continuare a pagare i ritardi, l'inefficienza e la mancanza di programmazione di questa Giunta. Un'ultima nota drammatica: l'istruttoria per il contributo di affitto del 2019 (parliamo di un bando scaduto un anno fa) non è ancora cominciata. Il Comune l'affiderà a una società estrema tramite appalto. Chi lo ha richiesto, nel frattempo, può praticamente perdere ogni speranza di vedere qualche soldo prima di mesi", concludono il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo e il responsabile Pd per le Politiche della casa Yuri Trombetti. (Com)