Italia-America Latina: colloquio Sereni con presidente Fondazione Ue-Lac Pajin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimendo apprezzamento per le linee di intervento che la presidente della Fondazione Ue-Lac ha illustrato, la vice ministra ha colto l'occasione per ricordare la X conferenza Italia-America Latina e Caraibi che si svolgerà a Roma i prossimi 25-26 ottobre. "La Conferenza, organizzata in collaborazione con ​​l'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana, - ha ricordato la vice ministra - sarà appena prima del vertice del G20, di cui l'Italia quest'anno è alla guida. Il nostro obiettivo - ha concluso Sereni - è affrontare anche in quest'evento i temi fondanti del G20: persone, pianeta, prosperità, con un focus su America Latina e Caraibi e l'obiettivo di individuare fruttuose aree di dialogo e collaborazione". (Com)