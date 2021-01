Shoah: Bolognini, Sasla si scusi per paragone tra Anne Frank e Greta Thunberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paragonare Greta Thunberg ad Anne Frank è un oltraggio alla memoria. Dovremmo conoscere tutti la storia di Anne Frank: è stata deportata ad Auschwitz ed è morta nel campo di concentramento di Bergen Belsen a causa del tifo e per le condizioni di vita disumane in cui era costretta a vivere. Ha visto e vissuto barbarie neanche lontanamente paragonabili alle vicende di Greta. Le frasi di Sala sono gravissime e offendono la memoria di milioni di persone. Il Sindaco Sala chieda immediatamente scusa". A dirlo è il Commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini, commentando le parole del Sindaco Sala che ha paragonato Anne Frank a Greta Thunberg. (Com)