India: coronavirus, primo milione di vaccinati

- L’India ha superato la quota del primo milione di vaccinati contro il coronavirus: 1.043.534 persone, secondo un comunicato di oggi del ministero della Sanità (dati aggiornati alle 7 ora di Nuova Delhi). Ieri sono state vaccinate 237.050 persone in 4.049 sessioni (18.167 dall’inizio) di vaccinazione in tutti gli Stati e Territori dell’Unione. Il Karnataka è al primo posto per numero di somministrazioni (138.807). A seguire l’Andhra Pradesh (115.365), l’Orissa (113.623), il Telangana (97.087) e il Bihar (63.541). Il bollettino odierno non segnala “eventi avversi dopo la vaccinazione”. Il governo ha lanciato una campagna contro la disinformazione e oggi il primo ministro, Narendra Modi, nell’ambito degli sforzi per promuovere la vaccinazione, ha interagito in video conferenza con un gruppo di vaccinatori e vaccinati di Varanasi, nell’Uttar Pradesh. (segue) (Inn)