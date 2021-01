Governo: Comincini, ho firmato appello Iv, ora torniamo a dialogare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho firmato convintamente l'appello dei parlamentari di Italia viva con il quale si sottolinea la necessità di una soluzione politica di respiro". Lo scrive sui social il senatore di Italia viva, Eugenio Comincini. "Serve riannodare i fili del dialogo e della leale collaborazione, come sostengo da giorni. Bisogna provarci, fino all'ultimo. Facciamolo intorno ad un tavolo, nelle sedi più opportune, politiche o istituzionali. Davanti agli italiani, con rispetto e senso di responsabilità", aggiunge. "In tanti in questi giorni mi hanno chiesto cosa ne pensavo. Lo ribadisco: non è il tempo di una crisi al buio. Non è tempo di tattiche e partite a poker. E' il tempo della responsabilità e della ricucitura. Torniamo a parlarci, a fidarci gli uni degli altri e a dare al Paese un governo forte che sappia guardare e costruire il futuro dei nostri figli", conclude il senatore Comincini. (Rin)