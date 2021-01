Shoah Sardone (Lega), Sala si scusi con comunità ebraica per paragone Anne Frank-Greta Thunberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con quale coraggio il sindaco Sala osa sminuire la Shoah chiamando in causa paragoni a dir poco insensati? Nemmeno la furia ideologica ambientalista imperante nel mondo della sinistra chic può giustificare una tale aberrazione: mettere sullo stesso piano Anna Frank, perseguitata in quanto ebrea, e Greta, una ragazzina libera di fare ciò che vuole e con diversi privilegi concessi. Sala dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa alla Comunità Ebraica. Cosa sarebbe successe se fosse stato un esponente di centrodestra a proferire simili parole?". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. (Com)