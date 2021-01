Governo: Salvini, indagine su Zingaretti è un problema per il M5s?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Prorogate le indagini che coinvolgono il governatore Zingaretti per le nomine nelle Asl del Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità - continua il senatore in una nota -, anche per le eventuali ricadute sul governo nazionale: i guai del leader Pd complicano il reclutamento di voltagabbana o per il Movimento cinque stelle i politici indagati non sono più un problema?". (Com)