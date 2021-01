Kosovo: ambasciatore Orlando, Italia si aspetta elezioni credibili e trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, con l'Unione europea, si aspetta che le istituzioni del Kosovo assicurino elezioni credibili, inclusive e trasparenti in linea con gli standard internazionali. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, scrivendo su Twitter in vista delle elezioni parlamentari anticipate del 14 febbraio in Kosovo. "Le procedure pre-elettorali, come le certificazioni dei candidati, sono in corso e permettono dei ricorsi. Queste devono essere condotte sulla base del diritto e senza interferenze", ha aggiunto l'ambasciatore italiano in Kosovo.(Alt)