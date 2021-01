Lavoro: Cisal, Naspi con banca dati universale e 12 mesi in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Creare una banca dati universale per l'analisi dei profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro, con particolare attenzione alle esigenze territoriali e regionali, per favorire una formazione settoriale finalizzata allo sviluppo di moderne e competitive figure professionali". Lo ha chiesto la delegazione Cisal al tavolo sulla riforma degli ammortizzatori sociali con il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando l'importanza della Naspi. "Crediamo sia opportuno - ha spiegato la Cisal - anche prevedere una copertura aggiuntiva ai 24 mesi attuali, di ulteriori 12 mesi, dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori di età superiore ai 50 anni, giustificata dalla difficoltà della loro ricollocazione". (Rin)