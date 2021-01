Covid: 564.793 morti in America latina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito in America latina e il terzo al mondo per numero di contagi. Il bilancio è di 8.697.368 casi e almeno 214.147 pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia esagerazioni sulla portata della crisi e rivendica la necessità di non fermare l’economia, lavorato per mantenere alto il numero di attività “essenziali”, non sottoposte a chiusura, animando a lungo un serrato dibattito con amministratori locali e autorità sanitarie. Il 20 gennaio inizia la campagna vaccinale su tutto il territorio. Il governo del Perù, dove si conta un totale di 1.073.214 casi e 39.044 morti, ha disposto uno stato di emergenza sanitaria fino alla fine di febbraio 2021: restrizioni alla circolazione dei veicoli la domenica e la chiusura delle spiagge. C’è poi un coprifuoco dalle 23 alle 4 per le regioni con un livello di allarme moderato, dalle 21 alle 4 per quelle con allarme alto e dalle 19 alle 4 per le zone più critiche. Chiusi, dopo la scoperta della nuova mutazione del virus in Regno Unito, i collegamenti con l’Europa. (segue) (Abu)