Roma: Campidoglio e Fnsi insieme per corsi gratuiti di giornalismo per giovani delle periferie

- La sindaca di Roma Virginia Raggi e il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso hanno firmato un Protocollo di Intesa per l'attivazione di corsi di giornalismo dedicati ai giovani delle periferie di Roma. Il progetto si chiama "Missione reporter" e prevede la realizzazione di corsi gratuiti di giornalismo rivolti a ragazze e ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, che abitano nelle periferie romane. Lo comunica in una nota il comune di Roma. L'iniziativa rientra tra quelle di rilancio delle periferie romane, che Roma Capitale sta portando avanti. L'obiettivo è quello di stimolare i giovani a una partecipazione attiva, contrastando i fenomeni di disagio ed emarginazione sociale che caratterizzano alcune parti del territorio, in particolar modo le periferie. I corsi, dalla durata di 40 ore, si propongono di insegnare ai giovani le regole fondamentali del giornalismo, le carte deontologiche che un cronista deve conoscere, come si struttura una notizia, come si realizza un'inchiesta. È prevista, inoltre, la possibilità di partecipare a brevi stage nelle redazioni di giornali e tv. I corsi si svolgeranno negli spazi che i Municipi ed eventualmente associazioni metteranno a disposizione. (segue) (Com)