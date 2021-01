Russia: Istituto italiano di cultura Mosca, "Simchà. Musica e poesia degli ebrei d'Italia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del Giorno della memoria 2021, l’Istituto italiano di cultura di Mosca propone la visione di "Simchà", un video-concerto eseguito dal musicista Enrico Fink e dall'orchestra multietnica di Arezzo: una tipica festa ebraica tra musica, riti, danze e poesia. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Lo spettacolo sarà visibile dal 27 al 31 gennaio sul canale Vimeo dell’Istituto. Enrico Fink è una delle voci principali del mondo ebraico italiano e dallo scorso novembre è presidente della Comunità ebraica di Firenze. Insieme al nucleo storico dell'Orchestra multietnica di Arezzo, che da anni racconta l'Italia delle mille culture, delle minoranze e delle differenze, propone in una veste trascinante e coinvolgente i canti italiani per le feste ebraiche. Questi canti raccontano una lunga storia di interazione e scambio con le tradizioni popolari e colte italiane, ma conservano una identità e un carattere unici. "Simchà" è insieme concerto e conversazione, introduce ad un mondo e ad una storia, passando da poesia liturgica cantata secondo le melodie tradizionali delle sinagoghe d’Italia, a musiche per il matrimonio, dai canti processionali per l'arrivo del corteo nuziale ad antichi poemi rinascimentali entrati nel ricco repertorio della tradizione ebraica italiana.(Res)