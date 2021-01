Recovery: al via a palazzo Chigi incontro governo-sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via l’incontro con i sindacati presieduto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano in videocollegamento i leader di Cgil Maurizio Landini, Cisl Annamaria Furlan e Uil Pierpaolo Bombardieri. In presenza per il governo partecipano anche i ministri dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Mentre sono videocollegati i ministri dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, del Lavoro Nunzia Catalfo e del Sud Giuseppe Provenzano. Si tratta del primo della serie di incontri con parti sociali, categorie produttive e Regioni sul Recovery plan. (Rin)