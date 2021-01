Argentina: colloquio Fernandez-direttrice Fmi su ristrutturazione debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina Alberto Fernandez ha avuto un colloquio con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, nel quadro dei negoziati per la ristrutturazione del debito argentino con l’organismo multilaterale, del valore di circa 44 miliardi di dollari. Secondo un comunicato del governo di Buenos Aires le parti hanno concordato sulla necessità di continuare a lavorare su un programma "sostenuto dall’Fmi e disegnato dall’Argentina". Durante il colloquio è stata sottolineata l’importanza della ripresa economica come condizione necessaria per la stabilizzazione e di mettere in ordine i conti fiscali a una velocità che sia in linea con la crescita, al fine di garantire la stabilità nel medio termine. Le parti hanno inoltre concordato sulla necessità che il programma sia basato su ipotesi realistiche circa il funzionamento dell’economia argentina. “Ho avuto un'ottima conversazione con la direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva. Abbiamo deciso di continuare a lavorare su un programma ideato e condotto dall'Argentina, con il supporto dell’agenzia”, ha scritto Fernandez sul suo account Twitter. (segue) (Abu)