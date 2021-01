Argentina: colloquio Fernandez-direttrice Fmi su ristrutturazione debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Rice arrivavano in concomitanza con l'arrivo a Washington di una missione del governo di Buenos Aires, composta dal direttore argentino presso l'Fmi, Sergio Chodos e dal sottosegretario alle Finanze, Diego Bastourre, con l'obiettivo di proseguire i colloqui e l'analisi dell'attuale contesto finanziario e delle prospettive del paese sudamericano. L'ultima missione del Fmi in Argentina era invece stata guidata da Julie Kozack e Luis Cubeddu. Nel corso del soggiorno di circa dieci giorni lo staff di Washington si era incontrato oltre che con il ministro Guzman, anche con il presidente della Banca Centrale (Bcra), Miguel Pesce, con rappresentanti del settore privato e dei sindacati. Il dialogo con le autorità argentine si è concentrato nell'occasione sull'agenda fiscale, monetaria e strutturale nel medio termine. Obiettivo del Fondo, affermava una nota, "è quello di contribuire a raggiungere la stabilità macroeconomica e porre le basi di una crescita inclusiva e sostenibile". L'Fmi ha affermato inoltre che "non c'è una data stabilita per la conclusione dei negoziati". (segue) (Abu)