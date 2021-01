Argentina: colloquio Fernandez-direttrice Fmi su ristrutturazione debito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, per parte sua ha anticipato in più di un'occasione che Buenos Aires punta a chiudere un accordo nei termini del programma denominato "Extended Fund Facility" (Eff), che consente di diluire i pagamenti del debito su un periodo più lungo. Il programma Eff, si legge nella pagina dello stesso Fmi, viene concesso "per dare assistenza a paesi che presentano gravi squilibri finanziari a causa di ostacoli strutturali, di una crescita lenta e di una posizione intrinsecamente debole della bilancia dei pagamenti". Gli Eff inoltre possono essere rimborsati in un lasso di tempo fino a 10 anni contro i 4 anni dell'Sba. Principale ostacolo alla chiusura di un accordo su un programma di tipo Eff, segnalano tuttavia gli analisti, sarà probabilmente la riluttanza del governo argentino ad accettare condizionamenti sul tipo di riforme strutturali necessarie alla correzione del quadro macroeconomico. (segue) (Abu)