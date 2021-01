Alitalia: Leogrande, nel primo semestre 2021 stesse difficoltà del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 è stato un anno molto complesso, e ci aspettiamo nel 2021 le medesime complessità, almeno per quanto riguarda il primo semestre. Così Giuseppe Leogrande, commissario straordinario delle società Alitalia, durante la sua audizione odierna alla Camera. “Bisognerà poi vedere l’efficacia delle vaccinazioni, e se saranno in grado di cambiare le condizione di mercato: nonostante ciò, non posso ricordare come Alitalia, sebbene con mille problematiche, sia risultata comunque la compagnia più puntuale in Europa e la terza al mondo”, ha detto. (Rin)