Governo: Crippa (M5s), Renzi si è messo fuori da solo

- "Renzi ha portato avanti posizioni inconciliabili con il perimetro della maggioranza che sostiene il Governo e si è messo da solo all'opposizione. Non ci sono margini per ricucire con lui". E' quanto ha affermato il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, nel corso del suo intervento a "Studio24", in onda su Rainews24. "Diverso è il discorso per i parlamentari di Italia Viva – ha proseguito Crippa - con cui abbiamo lavorato bene e con i quali si può discutere e puo' proseguire un discorso costruttivo". "Chi ha sbagliato i toni dovrebbe fare un passo indietro e lasciare ad altri il campo", ha concluso. (com)