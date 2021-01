Alitalia: Leogrande, va accelerato iter esecuzione del programma di cessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alitalia non si è mai tirata indietro di fronte alle esigenze del paese, nemmeno nel momento più critico in cui era l’unica compagnia a volare in Italia: a causa dell’emergenza abbiamo dovuto rimborsare oltre 300 milioni di euro di biglietti, siamo stati la compagnia ad avere la minore intensità di aiuti a livello europeo ma siamo ancora qua a fare il nostro dovere di servizio pubblico. Così Giuseppe Leogrande, commissario straordinario delle società Alitalia, durante la sua audizione odierna alla Camera. “Il governo ha previsto un intervento su un’azienda pubblica per completare l’iter di esecuzione del programma di cessione: io mi aspetto un’accelerazione su questo fronte, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività di impresa di Alitalia”, ha detto. (Rin)