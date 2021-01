Sicurezza: operazione antiterrorismo in Italia, arrestato 22enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito, secondo chi ha condotto le indagini, avrebbe creato specifiche chat "aventi il fine di svolgere propaganda ed istigazione alla violenza per motivi di discriminazione razziale; in varie conversazioni si è definito quale appartenente alla corrente 'incel', manifestando profondo astio nei confronti del genere femminile". Fra gli obiettivi dallo stesso dichiarati, riportano gli inquirenti, figurava anche il "compimento di azioni terroristiche di matrice suprematista analoghe a quelle realizzate nel 2011 e nel 2019 rispettivamente a Utoya (Norvegia) e Christchurch (Nuova Zelanda), la cui esaltazione frequentemente ricorre nelle conversazioni tra i membri del gruppo"; in varie chat analizzate sarebbero stati presenti istigazioni alla commissione di atti di violenza estremi anche sacrificando la propria vita, incoraggiando lo “school shooting” o il “day of the rope”. Contestualmente alla misura cautelare gli uomini dell’antiterrorismo della Polizia di Stato hanno eseguito – con il concorso della Polizia Postale e delle Comunicazioni – 12 perquisizioni delegate dal sostituto procuratore della Repubblica Paolucci - titolare dell’indagine - nei confronti di altrettanti contatti qualificati dell’indagato che hanno interessato, oltre a Savona e Genova, le città di Torino, Cagliari, Forlì-Cesena, Palermo, Perugia, Bologna e Cuneo. (Ren)