Recovery: Fondazione Inarcassa, su Pnrr fare di più su sicurezza sismica patrimonio edilizio

- “In questa fase delicata per il Paese, non possiamo sottrarci dal fare una critica sulla proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata in consiglio dei ministri. Rispetto alla prima bozza del Piano, è evidente il taglio ai bonus e ai sussidi, compresi quelli per il rilancio dell’edilizia e la messa in sicurezza del patrimonio abitativo. Ci aspettavamo un rafforzamento della misura, una proroga del superbonus oltre il 31 dicembre 2022 già fissato nell’ultima legge di bilancio. Sembra che ormai il tema della sicurezza sismica sia scomparso dall’agenda politica e dalle priorità del nostro paese”. Così il presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta, sulla proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata in consiglio dei ministri e ora all’esame delle Camere per acquisire le relative valutazioni prima di essere trasmesso alla Commissione europea. “Nelle scorse settimane”, prosegue il presidente Fietta in un comunicato, “abbiamo a più riprese rappresentato al Parlamento la necessità di investire più risorse sulla sicurezza sismica. Inizialmente, il governo era orientato verso una stabilizzazione della misura di incentivazione fiscale; successivamente, verso una proroga del superbonus al 2024. Nulla di tutto questo. L’unica novità introdotta nel Piano è la proroga fissata al 31 dicembre 2022 a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dell’opera". (segue) (Com)