Recovery: Fondazione Inarcassa, su Pnrr fare di più su sicurezza sismica patrimonio edilizio (2)

- "Continuiamo - spiega Fietta - a insistere sul superbonus anche perché siamo convinti che sia lo strumento che può rimettere in moto l’economia nella fase post Covid. Le risorse ci sono. Molti interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico sono stati posticipati a causa dell’incertezza creatasi nella prima fase dell’epidemia da Covid 19. Si tratta di recuperare, quindi, quelle risorse già finanziate e prolungare la misura di almeno un altro anno. Il tema della sicurezza sismica merita uno spazio proprio di approfondimento nel Piano. Non basta includerlo all’interno del capitolo della rivoluzione verde e transizione ecologica. In questo modo, rischiamo di trasmettere un messaggio debole ai cittadini sulla sicurezza sismica degli edifici. Occorre, infatti, insistere sulla sensibilizzazione e invitare i cittadini a favorire gli interventi di messa in sicurezza nelle proprie abitazioni. A tal fine, è opportuno quanto prima estendere la portata del superbonus e consentire di portare in detrazione al 110 per cento anche la sola fase di classificazione e verifica sismica degli immobili, a prescindere che si dia seguito ai lavori.”, conclude il presidente della Fondazione Inarcassa. (Com)