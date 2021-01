Lecce: Ministero e Agenzia del demanio firmano convenzione per Parco della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata oggi la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del demanio per la realizzazione del “Parco della Giustizia di Lecce”, che sorgerà su un terreno di proprietà dello Stato confiscato alla criminalità organizzata, a circa 5 km dal centro della città. L’operazione consentirà di accorpare in un unico Polo tutte le funzioni di giustizia della città di Lecce, compresi uffici e archivi, determinando un ingente risparmio per le casse dello Stato con un abbattimento dei canoni per locazioni passive di circa 1,6 milioni di euro l’anno, oltre ai risparmi derivanti dall’efficientamento energetico con la realizzazione di un edificio altamente performante e a basse emissioni. In particolare, l’accordo sottoscritto dal direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie, Massimo Orlando, e dal direttore dell’Agenzia del demanio, Antonio Agostini, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Giorgis, del procuratore generale della Corte d’Appello di Lecce, Antonio Maruccia, del capo dipartimento organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, Barbara Fabbrini, disciplina la programmazione, la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere riguardanti il nuovo polo giudiziario leccese. L’Agenzia provvederà all’espletamento delle gare d'appalto necessarie all’affidamento dei servizi tecnici e delle opere e il Ministero della Giustizia contribuirà con uno stanziamento di 70 milioni di euro. (segue) (Ren)