Lecce: Ministero e Agenzia del demanio firmano convenzione per Parco della Giustizia (2)

- La Convenzione rappresenta un ulteriore passo del percorso verso la realizzazione della cittadella giudiziaria di Lecce, avviato con la firma, il 27 febbraio 2018, del Protocollo d’Intesa tra Ministero della Giustizia, Agenzia del demanio, Agenzia per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Comune di Lecce, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Per Massimo Orlando, direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero della Giustizia, “quella della edificazione del Parco della Giustizia di Lecce è una iniziativa ambiziosa, che si propone di mettere fine alla pluriennale frammentazione degli uffici giudiziari in più edifici. La professionalità di tutti i soggetti coinvolti mi induce ad essere ragionevolmente sicuro che, nel rispetto della tempistica che verrà stabilita, gli operatori della giustizia salentina (magistrati, avvocati, cancellieri) potranno usufruire di una struttura moderna, green, funzionale, flessibile, pronta ad accogliere anche le ulteriori figure professionali che il Ministero è in procinto di introdurre a sostegno del sistema giudiziario”. (segue) (Ren)