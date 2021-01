Lecce: Ministero e Agenzia del demanio firmano convenzione per Parco della Giustizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa convenzione segue quella firmata di recente nel capoluogo pugliese per la realizzazione di una altrettanto importante Cittadella della Giustizia - ha dichiarato Antonio Agostini, direttore dell’Agenzia del demanio - A Bari, come a Lecce, così come in tante altre città italiane, il tema del riordino delle funzioni legate alla giustizia e al presidio della legalità è fortemente sentito e come Agenzia del demanio siamo chiamati ad offrire supporto tecnico e fornire soluzioni adeguate nell’ambito della nostra mission istituzionale orientata a ottimizzare e razionalizzare l’utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato, per rispondere alle esigenze delle Amministrazioni e del territorio. L’operazione del Parco della Giustizia si inserisce a pieno nella realtà del tessuto socio-economico di Lecce e abbraccia le aspettative di funzionalità, modernità e bellezza della città salentina”. (Ren)