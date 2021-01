Covid: studio sostenuto da Fondazione Cariplo, in Lombardia durante prima ondata circolavano 7 varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia durante la prima ondata pandemica circolavano sette varianti di Sars-Cov-2. Lo rivela uno studio condotto da ricercatori di Università Statale di Milano, Ospedale Niguarda e Policlinico San Matteo e sostenuto da Fondazione Cariplo, appena pubblicato sulla rivista “Nature Communications”. Dal sequenziamento di 346 genomi collezionati in tutto il territorio lombardo tra febbraio e aprile 2020 si è evidenziata la presenza di sette varianti virali, alcune di queste selezionatesi all'interno della regione e altre introdotte da territori dislocati geograficamente in un intervallo temporale ridotto. Tre varianti su sette hanno subito un’amplificazione tale da consentire la presenza di importanti cluster locali di trasmissione la cui origine risalirebbe ai primi giorni di febbraio. Ciò - spiega una nota di Fondazione Cariplo - indica che Sars-CoV-2 circolasse in modo silente in tutto il territorio lombardo già un mese prima del caso diagnosticato in provincia di Lodi. Grazie a un approccio filogeografico, la circolazione dei diversi lignaggi si è inoltre mostrata fortemente legata al territorio. Ciò ha portato all’identificazione di almeno due sub-epidemie sostenute da varianti differenti, una preponderante nel sud della Lombardia, con le province di Lodi e Cremona investite maggiormente, e l'altra diffusasi principalmente nel nord della Lombardia, con Bergamo e i suoi territori adiacenti, come Alzano e Nembro, maggiormente colpiti. Il lavoro sottolinea l'importanza e la necessità di una sorveglianza epidemiologica continua dei genomi circolanti nel territorio, che possa individuare nell'immediato la selezione e la circolazione di nuove mutazioni, ponendo un freno alla loro diffusione. (segue) (com)