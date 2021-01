Covid: studio sostenuto da Fondazione Cariplo, in Lombardia durante prima ondata circolavano 7 varianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fondazione Cariplo, il cui impegno - ricorda la nota - spazia dalla ricerca biomedica all'economia circolare, dalla ricerca sociale al supporto dell'attrattività e della competitività dei ricercatori sugli strumenti dell'European Research Council, da anni sostiene la ricerca scientifica. L’ente filantropico dal 1991 a oggi ha investito in ricerca scientifica 555 milioni di euro, per un totale di 2.600 iniziative finanziate e oltre 6200 ricercatori inseriti. L'Università degli Studi di Milano è tra le prime università italiane per la produttività scientifica secondo i rankings di Shanghai, Taiwan e Leiden: vanta un primato assoluto a livello nazionale per la biomedicina e con 287 articoli pubblicati da inizio pandemia è il primo ateneo in Europa e il quarto al mondo per il suo contributo alla ricerca su Sars-CoV-2, preceduta a livello globale soltanto da due università di Wuhan e dalla Harvard Medical School. Lo studio è stato condotto anche dai ricercatori del Policlinico San Matteo di Pavia, un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) che all’assistenza clinica affianca le attività di ricerca e dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, nel 2020 unico centro italiano a entrare nella "top 50" dei migliori ospedali al mondo secondo la rivista americana Newsweek. (com)