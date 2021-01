Tlc: Open Fiber, banda ultra larga disponibile a Colletorto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Colletorto (Campobasso) Open Fiber, attraverso l'operatore partner Dimensione, ha attivato il primo cliente delle aree cosiddette "bianchissime" del Molise, quelle cioè identificate dall'Agcom come "no internet": grazie a un piano straordinario privato, l'azienda guidata da Elisabetta Ripa ha infatti accelerato la copertura del comune, che oggi può beneficiare di connessioni ultraveloci grazie a una nuova infrastruttura Fwa (Fixed wireless access). Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di un intervento provvisorio ed emergenziale, progettato per accogliere l'invito lanciato a tutto il settore delle Tlc, durante il momento più difficile della prima serrata, dalla ministra per l'Innovazione Paola Pisano, per coprire più rapidamente possibile proprio quei comuni che maggiormente soffrivano la mancanza di connettività (fissa e/o mobile). Oltre a realizzare reti a banda ultra larga nelle aree nere e bianche, prosegue la nota, Open Fiber sta intervenendo anche in circa 200 comuni definiti “bianchissimi” dall’Agcom, per un totale di circa 150 mila unità immobiliari complessive, anticipando in molti casi le coperture previste dal grande piano Bul mediante l’utilizzo del Fwa. (segue) (Com)