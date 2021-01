Tlc: Open Fiber, banda ultra larga disponibile a Colletorto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La road map condivisa con il ministero, spiega la nota, prevede che entro il mese di ottobre 2021 fino a 171 comuni possano attivare una connessione internet con buoni standard di qualità. Nei mesi a seguire, verranno poi coperte le restanti aree bianchissime individuate. Come da programma, ove previsto dai bandi Infratel che regolano il piano Bul, in questi comuni sarà poi comunque completata la rete Ftth che raggiungerà le abitazioni, le aziende e le sedi della Pa con la fibra ottica. Open Fiber sosterrà direttamente gli investimenti per questa accelerazione, pari a circa 5 milioni di euro. Per i cittadini di Colletorto, che fino a qualche settimana fa non potevano contare su una buona connettività né fissa né mobile, si tratta di una vera rinascita digitale. Open Fiber, prosegue la nota, è ben consapevole dell'importanza strategica che rivestono le infrastrutture di telecomunicazione a banda ultra larga, specialmente in un momento d'emergenza come quello che stiamo attraversando, che ha accelerato l'adozione dello smart working da parte di molte aziende, nonché la diffusione di servizi dedicati alla didattica digitale a distanza per sopperire alla chiusura delle scuole. L'iniziativa speciale legata ai comuni bianchissimi, unita all'accelerazione impressa al piano Bul va proprio in questa direzione e ha l'obiettivo di favorire l'accesso a connessioni affidabili e di qualità, elemento oramai essenziale a causa delle restrizioni anti Covid-19, a una platea di utenti sempre più vasta. (Com)