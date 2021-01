Milano: non si fermano ad alt Polizia e scappano, arrestati dopo inseguimento in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini marocchini di 27 e 31 anni, entrambi irregolari e con precedenti, sono stati arrestati giovedì sera a Milano dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento in auto nel quartiere Corvetto. Intorno alle 22.30 la volante "Romana bis" del commissariato Scalo Romana ha notato i due uomini a bordo di una Volkswagen Polo in via Quaranta e ha deciso di fermarli per un controllo di iniziativa. Quando i poliziotti hanno intimato l'alt, il conducente della macchina, il 27enne, ha premuto sull'acceleratore tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento che si è snodato in via Marco d'Agrate, piazza Angilberto, via Romilli fino a via Riva di Trento. L'autista della Polo ha sbandato perdendo il controllo della macchina, che si è fermata in mezzo alla strada. I due uomini sono stati immediatamente bloccati dagli agenti della pattuglia e arrestati.(Rem)