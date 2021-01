Governo: Lollobrigida (Fd'I), no scelte tattiche, votare per avere maggioranza stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "l'Italia non ha bisogno di scelte tattiche. Dopo le elezioni del 2018, guardando questo Parlamento - ha aggiunto il parlamentare -, dicemmo che non c'era la possibilità di dare una maggioranza stabile alla nazione e non entrammo nel governo gialloverde immaginandone l'implosione. Non abbiamo sostenuto l'esecutivo giallorosso, che aveva numeri più ampi di quelli che si registrano in queste ore". Intervenendo ad "Agorà", su Rai3, l'esponente di Fd'I ha proseguito: "Il centrodestra ieri è salito al Colle e, con coerenza, ha chiesto l'unica cosa possibile: andare alle elezioni. Non perché vogliamo votare per forza ma perché pensiamo sia una necessità oggettiva, per avere una maggioranza stabile che risolva i problemi della nazione". (Rin)