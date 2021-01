Sardegna: sindaco Cagliari Truzzu, da marzo le vaccinazioni per la cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riuscire a vaccinare tutti entro la fine di settembre". E' l'ipotesi che il sindaco di cagliari, Paolo Truzzu in riferimento alla cittadinanza del capoluogo sardo dove le vaccinazioni anto-Covid per la popolazione dovrebbero iniziare a marzo. L'obiettivo, spiega il primo cittadino, potrebbe essere raggiunto se "verranno rispettate le date di consegna e le quantità di dosi programmate". Truzzu ha preso parte ad un incontro in videoconferenza con il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri e con i sindaci metropolitani per fare il punto sul piano vaccinale predisposto dal governo. "Il commissario - ha spiegato il sindaco di Cagliari - ha accolto la proposta di un nostro coinvolgimento organizzativo, soprattutto in considerazione del fatto che nelle città metropolitane vive il 40 per cento della popolazione". (Rsc)