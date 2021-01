Imprese: accordo Unicredit-Ance su superbonus 110 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit e l’Associazione nazionale dei costruttori edili hanno sottoscritto oggi un accordo per semplificare l’iter di accesso ai benefici del superbonus 110 per cento per le imprese associate, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi di lavorazione delle pratiche di riqualificazione energetica e sismica degli immobili del paese. Stando al relativo comunicato stampa, grazie all’accordo le imprese esecutrici dei lavori di riqualificazione energetica e sismica associate ad Ance intenzionate ad applicare lo sconto in fattura al committente, con il sostegno della piattaforma tecnologica già implementata da Unicredit e Pwc Tls, potranno accedere ad avanzati servizi di consulenza su aspetti tecnici e fiscali e per la raccolta della documentazione necessaria alla banca per richiedere la cessione dei crediti o per la concessione di una linea di credito dedicata che si chiuderà alla maturazione dei crediti fiscali. Nel contempo, prosegue la nota, Unicredit potrà avvalersi, grazie anche alla capillarità delle strutture territoriali dell’Ance, di un maggiore livello di conoscenza sia dell’impresa esecutrice dei lavori sia della sostenibilità dell’operazione di sviluppo immobiliare, così da poter velocizzare ulteriormente i tempi di attivazione della pratica di superbonus 110 per cento. (segue) (Com)