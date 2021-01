Polonia: Covid, vicepremier Gowin a favore di un allentamento graduale delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Polonia Jaroslaw Gowin si è detto a favore di un allentamento graduale delle restrizioni contro il coronavirus. Lo ha fatto in un'intervista per il portale "Wirtualna Polska". Gowin, che è anche ministro dello Sviluppo, dell'Imprenditorialità e della Tecnologia, ha detto che la potenziale ripresa delle attività economiche limitate o impedite dalla necessità di lottare contro il virus è argomento di conversazione quotidiana tra politici, scienziati e medici. A suo avviso non ci sono le basi perché gli esercizi commerciali restino chiusi oltre la scadenza del 31 gennaio. "Sono un sostenitore dello scongelamento graduale dell'economia" nel rispetto di "un regime igienico-sanitario". Sulla questione della riapertura di palestre e piscine afferma che al momento è essenziale limitare "contatti sociali non necessari". "Non c'è un rischio specifico di contagio nei centri di fitness e nelle piscine", tuttavia bisogna trovare "forme di attività che minimalizzino il rischio di trasmissione" del virus. (Vap)