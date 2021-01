Honduras: Congresso approva riforma che blinda divieto di aborto (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli osservatori locali segnalano che la svolta argentina potrebbe imprimere maggiore forza alla causa "verde" nel continente. Il tema è al centro del dibattito parlamentare in Cile. Secondo quanto rende noto il sito web della Camera la commissione donne e parità di genere ha iniziato a discutere il progetto di legge che depenalizza l’aborto fino alla 14ma settimana. Il progetto di legge era stato presentato dalle fila dell’opposizione nel 2018. Allo stato attuale in Cile è consentito l'aborto solo nel caso di rischio di vita della madre, stupro o impossibilità di vita del feto. Dopo il via libera di Buenos Aires, José Ramon Lopez Beltran, figlio maggiore del presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador ha commentato con un esplicito "ora tocca a noi" sul proprio profilo twitter. In Messico l'aborto è legale, senza condizioni, nella sola Città del Messico e nello stato di Oaxaca. (Mec)