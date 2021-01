Recovery plan: Camilli (Unindustria), speriamo che fase di instabilità non incida su attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che l'attuale fase di instabilità non incida sull'attuazione del Ricoveri plan". Lo dice in una intervista al Sole 24 ore il presidente di Unindustria Lazio Angelo Camilli. Per il rilancio della Capitale e della Regione, ribadisce Camilli, potrebbe essere utile "la candidatura di Roma per l'Expo del 2030, ma i tempi sono molto stretti, oppure del 2035. Questa - spiega - va presentata dieci anni prima, quindi dobbiamo muoverci adesso. Il progetto, insieme al Recovery plan e al Giubileo del 2025, potrebbe essere l'occasione per mobilitare tutte le risorse di Roma per cambiare il volto della città". L’altra proposta forte di Unindustria è sull'istruzione. "Abbiamo lanciato l'idea di creare un Politecnico di Roma e del Lazio. Il progetto -sottolinea il presidente di Unindustria - è stato accolto con favore dalla Regione Lazio e potrebbe beneficiare dei fondi di Next Generation Eu. In questo modo si darebbe l'immagine del Lazio come regione manifatturiera, caratteristica che effettivamente ha. Noi abbiamo infatti una ricchezza industriale straordinaria".(Rer)