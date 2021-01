Slovacchia: deputato Olano propone inasprimento della legge sull'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato slovacco Martin Cepcek ha presentato una proposta di legge per inasprire la normativa sull'interruzione volontaria di gravidanza. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Cepcek, che è parlamentare di Gente comune e personalità indipendenti (Olano), la formazione del premier Igor Matovic, ha agito di sua iniziativa senza consultarsi con i colleghi di partito, come riporta all'agenzia "Tasr" il capogruppo di Olano, Michal Sipos. Cepcek aveva fatto una proposta simile già l'anno scorso. Essa prevede che l'aborto sia ammesso in caso di pericolo per la salute della madre, di grave malformazione del feto ma non oltre la 24ma settimana, e nel caso in cui la gravidanza sia conseguenza di una violenza ma solo entro la 12ma settimana. La proposta prevede anche la necessità di raccogliere il parere di due ostetriche e un periodo di 96 ore tra la richiesta scritta di abortire e l'aborto vero e proprio. Secondo l'accordo fra le formazioni della maggioranza che sostengono il governo attuale, proposte di legge di questo genere devono essere approvate dal consiglio di coalizione. (Vap)