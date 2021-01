Ndrangheta: Gratteri, non è giustizia ad orologeria, Udc si era tirato fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Indagini a orologeria su Cesa? La sera prima su Rainews l’ho visto con Salvini, Meloni e Tajani dire no ad accordi col centrosinistra. Allora o siamo su scherzi a parte o si dice A ma si tratta su B". Queste le parole del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, a "Radio Anch'io" su Rai Radio1, in risposta alle polemiche sulla giustizia a orologeria per le indagini sul segretario Udc, Lorenzo Cesa, nel mezzo di una crisi di governo.(Rin)