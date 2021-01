Infrastrutture: Camilli (Unindustria), rilanciare asse portuale Civitavecchia Gaeta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'asse portuale Civitavecchia-Gaeta va rilanciato, non solo per il settore crocieristico, ma anche per i l traffico merci". Lo dice in una intervista al Sole 24 ore il presidente di Unindustria Lazio Angelo Camilli. Sul fronte delle grandi opere stradali "va trovata una soluzione definitiva alla costruzione dell'autostrada Roma-Latina. Stiamo chiedendo al ministero delle infrastrutture calla Regione quale indirizzo vogliono dare all'opera. Tra le priorità vanno inserite anche la Orte-Civitavecchia, la Cisterna-Valmontone, la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, il raddoppio della Salaria". (Rer)