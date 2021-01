Brexit: agenzia entrate britannica, costo per imprese "uguale a scenario senza accordo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle entrate ha stimato che, causa Brexit, le dogane dovranno gestire almeno 215 milioni di dichiarazioni doganali ogni anno. Ad oggi, sono migliaia gli autotrasporti multati o semplicemente respinti alla frontiera perché non in possesso della necessaria documentazione. Numericamente, hanno riferito le dogane alla Camera dei Comuni, 100 autotrasporti al giorno vengono respinti alla frontiera. Le dogane hanno anche riportato che si aspettano circa 800 milioni di sterline (circa 900 milioni di euro) all'anno in gettito fiscale da Iva mancato, a causa dei controlli ridotti alle frontiere sulle merci in entrata allo scopo di non rallentare eccessivamente il flusso. (Rel)