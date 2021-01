Maltempo: Coldiretti, 91 per cento dei comuni a rischio frane o piene nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 7.275 i comuni italiani investiti dal maltempo che registrano un rischio di dissesto idrogeologico in parte del territorio: il 91,3 per cento del totale nel paese. Lo scrive la Coldiretti, commentando i dati Ispra sulla perturbazione in arrivo dall’Europa settentrionale. A preoccupare, si legge in una nota, è la situazione dei corsi d’acqua che rischiano di gonfiarsi per le piogge e lo scioglimento del manto nevoso causando allagamenti, a cui si aggiunge il rischio di frane nelle zone montuose. Con sette milioni di italiani che vivono in aree a rischio frane o alluvioni, Coldiretti ha anche sottolineato la fragilità del territorio a causa della cementificazione e dell’abbandono, che negli ultimi 25 anni ha determinato un calo del 28 per cento della terra coltivata. Si conferma anche nel 2021, prosegue la nota, il moltiplicarsi di eventi estremi con una maggiore frequenza di precipitazioni e sfasamenti stagionali. (Com)