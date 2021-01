Romania: ministro Esteri Aurescu, serve presenza economica Usa più consistente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda lo sviluppo del partenariato strategico con gli Usa, Aurescu ha affermato che la Romania è convinta che, insieme alla nuova amministrazione, le relazioni bilaterali continueranno a essere approfondite e diversificate, in tutte le aree di comune interesse. Il ministro romeno ha assicurato che, all'interno dell'Ue e della Nato, così come in altre sedi pertinenti, la Romania continuerà a essere un forte sostenitore del rafforzamento del legame transatlantico, sottolineando che Europa e Stati Uniti fanno parte della stessa comunità di valori e sicurezza. Aurescu ha anche fatto riferimento alla fase del processo di pace in Medio Oriente, ribadendo in questa occasione il sostegno della Romania per una soluzione duratura e globale del conflitto israelo-palestinese. (Rob)