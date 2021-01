Repubblica Ceca: Covid, stato di emergenza esteso fino al 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Repubblica Ceca ha approvato la proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di coronavirus fino al 14 febbraio. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il governo guidato dal primo ministro Andrej Babis aveva chiesto una proroga di 30 giorni, ovvero fino al 21 febbraio, ma ad essere approvata alla fine è stata la proposta avanzata dal Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), più breve di una settimana. Il Kscm fornisce un appoggio esterno al governo di minoranza in cambio di concessioni politiche. L'esecutivo si è già riunito in forma straordinaria per confermare il voto della Camera e prorogare anche le misure restrittive subordinate all'attivazione dello stato di emergenza. (Vap)