- Due persone sono morte in un'esplosione avvenuta in una piccola impresa petrolifera nel Tatarstan russo. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Sputnik” una fonte dei servizi di emergenza regionali. "L'esplosione è avvenuta durante i test condotti in un'impresa petrolifera nel villaggio di Bolshoe Nurkeevo. Secondo le prime informazioni, due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita", ha detto la fonte. (Rum)