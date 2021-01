© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna spiegare e rassicurare ma serve "l'allontanamento dalla mansione per gli operatori delle Rsa che non vogliono fare vaccino". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Nel pubblico la vaccinazione è precondizione di lavoro per chi è a contatto con le persone", ha aggiunto. (Rin)