India: protesta agricoltori, iniziato undicesimo confronto sindacati-governo (2)

- Dal 26 novembre in diversi punti alle porte della capitale sono radunati migliaia di agricoltori provenienti principalmente dal Punjab, dall’Haryana e dall’Uttar Pradesh. La mobilitazione, infatti, è partita dal Punjab, considerato “il granaio dell’India”, dove per settimane gli agricoltori hanno manifestato organizzando blocchi dei binari (“rail roko”), che hanno quasi paralizzato lo Stato. Gli stessi leader della protesta hanno deciso di mettervi fine e di marciare verso la capitale. L’8 dicembre c’è stato uno sciopero generale. Poi è seguito uno sciopero della fame a staffetta. Le condizioni ambientali sono diventate via via più difficili, a causa del freddo. Non ci sono dati univoci, ma secondo il Congresso nazionale indiano (Inc) e il Partito socialista (Sp) hanno perso la vita circa 70 persone. Oltre al Congresso, principale partito di opposizione, diverse forze politiche si sono espresse a sostegno dei coltivatori, compreso il Partito dell’uomo comune (Aap), al governo a Nuova Delhi. Nella maggioranza il partito sikh Shiromani Akali Dal (Sad) ha ritirato la sua unica ministra, Harsimrat Kaur Badal, che aveva il portafoglio dell’Industria della trasformazione alimentare. (segue) (Inn)