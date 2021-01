India: protesta agricoltori, iniziato undicesimo confronto sindacati-governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 gennaio la Corte suprema – che sta esaminando petizioni sia sulla questione di legittimità delle norme sia sullo sgombero dei manifestanti – ha sospeso l’attuazione delle tre leggi e ha istituito un comitato di quattro membri incaricato di ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. Al comitato è stato prescritto di riunirsi entro dieci giorni dall’istituzione e di presentare le raccomandazioni entro due mesi dalla prima riunione. La Corte ha espresso “disappunto” sulla gestione del processo negoziale e spiegato di voler facilitare una soluzione. Da parte degli agricoltori sono state espresse critiche sulla composizione e uno dei nominati, Bhupinder Singh Mann, presidente nazionale del sindacato Bharatiya Kisan Union (Bku), ha rinunciato all’incarico e non è stato sostituito. Gli altri sono Anil Ghanwat, presidente dell’organizzazione di agricoltori Shetkari Sanghatana, e gli economisti Ashok Gulati e Pramod Kumar Joshi. Gulati è stato presidente della Commissione sui costi e prezzi dell’agricoltura (Cacp) e Joshi è stato direttore dell’Accademia nazionale per la gestione della ricerca agricola (Naarm) e dell’Istituto nazionale di ricerca sull’economia e la politica agricola (Niap). Il comitato si è riunito per la prima volta il 19 gennaio con tre membri e il giorno dopo ha avuto il primo confronto, in videoconferenza, con una decina di organizzazioni di vari Stati. (segue) (Inn)